Сообщение о Ломоносове (кратко) помогите пожалуйста
Литература
Сообщение о Ломоносове (кратко) помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ранние годы Родился Михаил Ломоносов 8 (19) ноября 1711 года в селе Денисовка (Архангельская губерния) в зажиточной семье. С ранних лет он любил выходить с отцом в море. Эти плавания оказали влияние на формирование представлений юного Ломоносова о красоте природы, закалили его характер. Грамоте и чтению Ломоносову удалось обучиться еще в детстве. В возрасте 14-ти лет Михаил уже умел грамотно писать. Узнав, что отец хочет его женить, в 19 лет решает бежать в Москву.
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