Сообщение о ВИЧ! Кратко и понятно! немение 10-ти предложений!

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ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание. Организм человека не имеет возможности защищаться от болезней, инфекций, опухолей, возникают вторичные заболевания. Позже организм угнетает, тогда ВИЧ переходит в СПИД ( синдром приобретённого иммунного дефицита ). ВИЧ может передаваться через кровь и предсеменную жидкость. Если врачи не вмешиваются в лечение больного, то он умирает примерно через 9-11 лет, а если все- таки врачебное вмешательство происходит, то пациент может прожить до 70 - 80 лет.