Соотнесите слова ивана грозного и имена людей которым они были преднозначены

История
Соотнесите слова ивана грозного и имена людей которым они были преднозначены
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)"Не прекословь державе нашей, чтоб не постиг тебя гнев мой, или лучше оставь митрополию" 2)"...Мы доверяли тебе, а ты изменил нам, как собака" 3)"О боже! Коль бы счастлива Русская земля была, коли бы владыки таци были, яко преосвященый..." 4)"Хотели под ногами своими всю Русскую землю видеть...сами правители, как хотели, а с меня государство сняли: словом, я был государь, а делом ничего не владел" а)Андрей Курбский б)Сильвестр и Адашев в) Митрополит Филипп г) Митрополит Макарий1) Андрей Курбский2) Адашев и Сильвестр3) Митрополит Филипп4) Митрополит Макарий 

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