Составить 5 простых предложения с всеми членами предложения пожалуйста подпишит??

Русский язык
Составить 5 простых предложения с всеми членами предложения пожалуйста подпишит??
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Гость:
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