Составить эссе на тему "мой любимый вид спорта футбол"
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Составить эссе на тему "мой любимый вид спорта футбол"
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Гость:
Мой самый любимый вид спорта - футбол. Когда я был маленьким, то очень любил смотреть по телевизору футбольные матчи. Потом подрос, сам стал гонять мяч. Сначала эта игра привлекала меня красивым мячом, яркой формой. Немного позже я серьезно задумался, чем мне нравится футбол. Наверное, тем, что это очень подвижная игра, участвует в ней не один человек, а маленький коллектив. Победа команды зависит от игры каждого. Эта игра закаляет здоровье, воспитывает волю, чувство товарищества, помогает стать выносливым, сильным. Желаю всем полюбить этот вид спорта. Любимый вид спорта.
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