Составить по 2 предложения с каждым словом Вот слова: мен сен одан менен
Қазақ тiлi
Составить по 2 предложения с каждым словом Вот слова: мен сен одан менен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен мектепке бардым сен неге биге келедін кеше одан кітап алдым ол танертен менен қалам алды
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