Составить предложения, в которых сочетания существительных в предложении будет обозначается время. После, до, с, к.
Русский язык
Составить предложения, в которых сочетания существительных в предложении будет обозначается время. После, до, с, к.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влад придёт после одиннадцати. Я србираюсь это сделать да трёх. Катя и Маша будут гулять с часу дня. Я подбегу к Лене к четырём.
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