Составить расс аз как животные заботятся о своих детях

Окружающий мир
Составить расс аз как животные заботятся о своих детях
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У некоторых есть вопрос как же животные заботятся о своих детях? Например кукушка о них вообще не заботиться она их выбрасывает в гнёзда или дупло. Почему же? Вот ответ: кукушка питается только ядовитыми жуками. А детёныши не могут это съесть.
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