Составить расс аз как животные заботятся о своих детях

Гость: Гость:

У некоторых есть вопрос как же животные заботятся о своих детях? Например кукушка о них вообще не заботиться она их выбрасывает в гнёзда или дупло. Почему же? Вот ответ: кукушка питается только ядовитыми жуками. А детёныши не могут это съесть.