Составить рассказ со словами мама метро строили строители мир москва слово слова
Русский язык
Составить рассказ со словами мама метро строили строители мир москва слово слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама строитель,они с бригадой строителей строили метро.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Составьте программу которая находит сумму четных чисел и произведение нечетных чисел в диапазоне от 1 до 10
Математика
Математика
ВКАРЗИНЕ БЫЛА НЕЗВЕСТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЯБЛОК.СНАЧОЛА ИЗНЕЕ ВЗАЛИ 12ЯБЛОК ,апатом пол??жили туда 5яблок.В резултате вкорзине стало 24яблока.Сколькоябло...