Составить рассказ со словами мама метро строили строители мир москва слово слова

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Составить рассказ со словами мама метро строили строители мир москва слово слова
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама строитель,они с бригадой строителей строили метро.
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