Составить словосочетание изаписать их.указывать падежи
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Составить словосочетание изаписать их.указывать падежи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказывать о книге предл.падеж., рассказывать о подруге предл. падеж. Описываю маму вин. падеж , описываю зонт вин.падед. люблю сестру вин.падеж ,люблю математику винительный.падеж скучаю по маме предл. падеж .скучаю по постели предл. падеж. интересуюсь девочкой творит. падеж . интересуюсь книгой творит. падеж
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