Помогите очень нужно 1.Выберете правильный ответ: 1.1. Что из перечисленного явля??тся источником права? А) обращение к Президенту РФ; Б) приказ Министерства образования Российской Федерации; В) воспоминания министра оборо...

Обществознание

Помогите очень нужно 1.Выберете правильный ответ: 1.1. Что из перечисленного явля??тся источником права? А) обращение к Президенту РФ; Б) приказ Министерства образования Российской Федерации; В) воспоминания министра обороны РФ; Г) газетная статья о введении нового вида налогообложения. 1.2. Согласно Положению о земских начальниках (1889 г.) земские начальники являлись органами надзора за: А) земскими и городскими органами самоуправления; Б) всеми земскими органами самоуправления; В) губернскими земскими органами; Г) органами крестьянского самоуправления. К подзаконным актам относятся А) Конституция Российской Федерации; Б) указы Президента РФ; В) федеральные законы; Г) законы субъектов РФ. 1.4. В качестве высшей меры наказания в «Русской правде» названы А) «смертная казнь»; Б) «штрафы»; В) «поток» и «разграбление»; Г) «телесные наказания». 1.5. Какой из перечисленных ниже признаков характеризует объективную сторону правонарушения: А) вина; Б) цель; В) мотив; Г) общественно вредные последствия. 1.6. Обязательные сведения, которые должен иметь документ для признания его действительным, называются: А) реквизиты; Б) рубрикатор; В) номенклатура; Г) нумерация. 1.7. В какой из перечисленных ниже ситуации не допускается выход из гражданства: А) в случае, если гражданин был принят в гражданство РФ в порядке регистрации; Б) в случае, если только один из родителей ребёнка имеет гражданство другой страны; В) в случае получения гражданином повестки о призыве на срочную военную или альтернативную службу; Г) в случае, если на попечении гражданина находится недееспособное лицо. 1.8. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет НЕ могут: А) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; Б) совершать мелкие бытовые сделки; В) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; Г) распоряжаться средствами, предоставленными с согласия законного представителя третьим лицом для определённой цели или для свободного распоряжения. 1.9. Если в законах не указано иное, федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу: А) по истечении 10 дней после дня официального опубликования; Б) по истечении 20 дней после дня официального опубликования; В) со дня опубликования; Г) по истечении месяца после дня официального опубликования. 1.10. Определение «приобретение гражданства по рождению» - это понятие: А) оптация; Б) филиация; В) натурализация; Г) апатриды. Кто из перечисленных лиц совершил действия, которые в соответствии с ГК РФ считаются недействительными А) 16-летняя Вера по просьбе родителей купила магнитофон; Б) 19-летний Олег без разрешения родителей подарил свою куртку товарищу; В) 15-летний Алесей на деньги, заработанные во время летних каникул, купил полку для книг; Г) 15-летний Сергей, не поставив в известность родителей, обменял свой фотоаппарат на книги. Какие обязанности возложены на налогоплательщиков (выбрать ВСЕ правильные ответы) А) уплачивать законно установленные налоги; Б) вести в установленном порядке учет своих доходов; В) выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах; Г) использовать налоговые льготы в соответствии с законодательством. 2. Расположите в правильном порядке по возрастанию юридической силы следующие нормативные правовые акты: 1. Федеральный закон. 2. Приказ федерального министерства. 3. Указ Президента Российской Федерации. 4. Постановление Правительства Российской Федерации. 5. Конституция Российской Федерации. 6. Федеральный конституционный закон 3. Что объединяет эти понятия? Рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина

Автор: Гость