Подскажити слово настала настояшия время,прощедшия время
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Подскажити слово настала настояшия время,прощедшия время
Ответ(ы) на вопрос:
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Настала - Настоящее время Настал - прошедшее время.
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