Небольшой рассказ об орхидее для 1 класса

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Орхидеи являются одним из наиболее богатых видами семейств растительного мира. Представителей этого семейства можно найти практически в любой точке земного шара: в дождливых тропических лесах, в саваннах и в степях, в жарких низменностях и в холодных горных областях, на высоте до 5000 метров. Однако самое большое разнообразие видов семейства ятрышниковых (орхидных) можно увидеть в тропической и субтропической зонах Восточной Азии, а также в Центральной и Южной Америке. Именно эти регионы - родина большинства орхидей, разводимых у нас в качестве комнатных растений. ____________Самое краткое_____________