Помогите написать конец к сочинению о романе "Дубровский".. Пожалуйста.! Начните ??ак "Мне очень понравился этот роман потомучто.."
Литература
Помогите написать конец к сочинению о романе "Дубровский".. Пожалуйста.! Начните ??ак "Мне очень понравился этот роман потомучто.."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нём очень точно представлены персонажи. А сюжет волновал меня на протяжении всей истории. Характер главного героя довольно необычные, а с течением событий он меняется в лучшую сторону, заставляя читателя изменить о нём своё мнение. Помимо этого меня тронула искренность чувств Владимира Дубровского и Маши Троекуровой...
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