Составить звуковую модель к словам:ружьё,ёжик,утята,январь,юбка,съезд
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Составить звуковую модель к словам:ружьё,ёжик,утята,январь,юбка,съезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
руж'йо йожык ут'ата инвар' йупка с'эзд
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