Составьте план по теме: "Человеки его взаимосвязь с миром".

Обществознание
Составьте план по теме: "Человеки его взаимосвязь с миром".
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Ответ(ы):
Гость:
Вся история, как история становления и развития че­ловека, представляет собой сложный, драматический, со своими радостями и трагедиями процесс осознания чело­веком самого себя, своей сущности и сущности мира сво­его бытия. Этот длинный и тернистый путь изобиловал и мгновениями озарения, и провалами, взлетами и паде­ниями, завоеваниями и поражениями. Все было. Чело­век создавал мир растений и животных, создавал техни­ческие средства покорения природы, покорял ее, разру­шая и безжалостно уничтожая то, что создавалось при­родой на протяжении миллионов лет. Человек формиро­вал человека, человек уничтожал человека. Сам шел на смерть во имя спасения другого. В кровавых войнах умирали тысячи, десятки и сотни тысяч ни в чем непо­винных людей. Он превозносил себя в ранг сверхъесте­ственного, он унижал себя до уровня дождевого червя.Однако во всем этом многообразии, многогранности и противоречивости его жизни, уже с тех далеких времен, когда он начал отличать себя от предметов окружающей действительности, начала вырисовываться определенная логика его отношения к миру, логика осознания этого отношения. Можно сказать, что с возникновением чело­века образуется целостный, поистине человеческий мир, который предстает не просто как природа, материя, а как действительность человеческих сущностных сил (К. Маркс). Естественно, что отношение человека к этому миру является одновременно и отношением к самому се­бе.Различные стороны этого мира, играя существенную роль в жизнедеятельности человека, отражаются в со­знании. Осознание значения различных его сторон для обеспечения существования, функционирования, разви­тия человека находит свое выражение в различных фор­мах общественного сознания. Каждая из их представляет собой не только отражение определенной стороны дей­ствительности, но и фактор, определяющий ориентацию человека, обусловливает направленность его целеполагающей деятельности в данной сфере жизни. Например, непосредственное взаимодействие с окружающим миром для удовлетворения своих жизненных потребностей обусловило необходимость в выявлении и использовании тех свойств предметов, связей, законов, овладение кото­рыми обеспечивает саму возможность жизни. Путем эм­пирического освоения действительности, путем проб и ошибок, находок и потерь человек накапливал необхо­димые знания, обобщая и систематизируя их, знания, которые, передаваясь из поколения в поколение, обога­щаясь новыми находками, открытиями, совершенству­ясь, помогали ему выжить, продолжить свою жизнь в цепи поколений. Проверенная практикой достоверность знаний расширяла его свободу в овладении силами при­роды. Неуклонный рост знаний, практическая проверка их достоверности, значимости для человека создали ос­нову для возникновения научного сознания, науки как формы общественного сознания. Жизнь сообща, зависимость жизнедеятельности каж­дого индивида от жизнедеятельности сообщества, взаим­ная зависимость индивидов от совместной деятельности обусловили потребность в выработке определенных пра­вил, норм, принципов, регламентирующих отношения общества и личности, отношения между людьми, оказы­вающих влияние на характер их поведения, поступков. Эта потребность нашла свое выражение в формировании нравственного сознания. Зависимость жизнедеятельности человека от других сторон действительности обусловила возникновение эстетического, религиозного, политичес­кого, правового сознания.Все эти формы общественного сознания представляют собой осознание человеком своего отношения к различ­ным сторонам действительности, зависимости своей жизни от степени их освоения.Вместе с тем, в сложном противостоянии и единении человека с окружающим миром, начиная с тех далеких времен, когда он начал становиться в качестве человека, перед ним начал вырисовываться, пусть в самой туман­ной форме, вопрос о том, что представляет собой этот мир по своей сущности, что лежит в его основе, а также вопрос о сущности самого человека, о человеческой сущ­ности. Перед ним возникла потребность раскрыть свою собственную тайну. 
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