Составьте план по теме: "Человеки его взаимосвязь с миром".
Обществознание
Составьте план по теме: "Человеки его взаимосвязь с миром".
Ответ(ы):
Гость:
Вся история, как история становления и развития человека, представляет собой сложный, драматический, со своими радостями и трагедиями процесс осознания человеком самого себя, своей сущности и сущности мира своего бытия. Этот длинный и тернистый путь изобиловал и мгновениями озарения, и провалами, взлетами и падениями, завоеваниями и поражениями. Все было. Человек создавал мир растений и животных, создавал технические средства покорения природы, покорял ее, разрушая и безжалостно уничтожая то, что создавалось природой на протяжении миллионов лет. Человек формировал человека, человек уничтожал человека. Сам шел на смерть во имя спасения другого. В кровавых войнах умирали тысячи, десятки и сотни тысяч ни в чем неповинных людей. Он превозносил себя в ранг сверхъестественного, он унижал себя до уровня дождевого червя.Однако во всем этом многообразии, многогранности и противоречивости его жизни, уже с тех далеких времен, когда он начал отличать себя от предметов окружающей действительности, начала вырисовываться определенная логика его отношения к миру, логика осознания этого отношения. Можно сказать, что с возникновением человека образуется целостный, поистине человеческий мир, который предстает не просто как природа, материя, а как действительность человеческих сущностных сил (К. Маркс). Естественно, что отношение человека к этому миру является одновременно и отношением к самому себе.Различные стороны этого мира, играя существенную роль в жизнедеятельности человека, отражаются в сознании. Осознание значения различных его сторон для обеспечения существования, функционирования, развития человека находит свое выражение в различных формах общественного сознания. Каждая из их представляет собой не только отражение определенной стороны действительности, но и фактор, определяющий ориентацию человека, обусловливает направленность его целеполагающей деятельности в данной сфере жизни. Например, непосредственное взаимодействие с окружающим миром для удовлетворения своих жизненных потребностей обусловило необходимость в выявлении и использовании тех свойств предметов, связей, законов, овладение которыми обеспечивает саму возможность жизни. Путем эмпирического освоения действительности, путем проб и ошибок, находок и потерь человек накапливал необходимые знания, обобщая и систематизируя их, знания, которые, передаваясь из поколения в поколение, обогащаясь новыми находками, открытиями, совершенствуясь, помогали ему выжить, продолжить свою жизнь в цепи поколений. Проверенная практикой достоверность знаний расширяла его свободу в овладении силами природы. Неуклонный рост знаний, практическая проверка их достоверности, значимости для человека создали основу для возникновения научного сознания, науки как формы общественного сознания. Жизнь сообща, зависимость жизнедеятельности каждого индивида от жизнедеятельности сообщества, взаимная зависимость индивидов от совместной деятельности обусловили потребность в выработке определенных правил, норм, принципов, регламентирующих отношения общества и личности, отношения между людьми, оказывающих влияние на характер их поведения, поступков. Эта потребность нашла свое выражение в формировании нравственного сознания. Зависимость жизнедеятельности человека от других сторон действительности обусловила возникновение эстетического, религиозного, политического, правового сознания.Все эти формы общественного сознания представляют собой осознание человеком своего отношения к различным сторонам действительности, зависимости своей жизни от степени их освоения.Вместе с тем, в сложном противостоянии и единении человека с окружающим миром, начиная с тех далеких времен, когда он начал становиться в качестве человека, перед ним начал вырисовываться, пусть в самой туманной форме, вопрос о том, что представляет собой этот мир по своей сущности, что лежит в его основе, а также вопрос о сущности самого человека, о человеческой сущности. Перед ним возникла потребность раскрыть свою собственную тайну.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди значение одного выражения в столбик.Используй результат для вычисления остальных выражений способом округления. 534-298=236,теперь нужно испо...
Литература
Какой художественный прием использует автор, в предложении: с ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская