Составьте пожалуйста краткий рассказ о птице чайке!!

Окружающий мир
Составьте пожалуйста краткий рассказ о птице чайке!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой????¿????¿?¿¿????¿
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение описания одноклассника с фразеологизмами(например длинный как водопад волосы и тд.)плизз
Ответить
Физика
Між пластинками міститься позитивно заряджена пилинка масою 2*10^-5 г, яка вцей моме??т зрівноважена. Яка за величиною і напрямом електрична стла д...
Ответить
Экономика
Мини-сочинение на тему Мой выбор (плиз, ооочень нужно) :)
Ответить
Русский язык
На деревьях сидят птички и поют.в лесу наступила тишина.рыбой кормят собак и кошек.выполни разбор предложений.
Ответить
Другие предметы
Обж 9 класс! Помогите мне плиз, это очень срочно! Приведите известные вам примеры ??риродных явлений, которые наиболее часто наблюдаются на терри...
Ответить