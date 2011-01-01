Составьте предложение со словом уйлер
Қазақ тiлi
Составьте предложение со словом уйлер
Ответ(ы):
Гость:
Біздің қалада көп әдемі, биік үйлер бар.
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