Составте предложение со словосочетанием начинающий художник
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Составте предложение со словосочетанием начинающий художник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начинающий художник к удивлению, рисует очень даже хорошо.
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