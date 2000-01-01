Составьте предложения из слов.

Немецкий язык
Составьте предложения из слов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Die Katze Mathilde oft läuft weg. 2.Mein Vater ist sehr freundlich und intelligent. 3.- 4.Habe ich deinen Brief leider nicht noch bekommen. 5. Ein paar Blümentöpfe stehen auch in meinem Zimmer. Извини что не смогла решить3 предложение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1) Найдите наибольшее значение функции При каких значениях оно достигается? 2) Н??йдите область значений функции и Определите, у какой и...
Ответить
Математика
Угадайте корень уравнения 26-x умнженное на x =1 и выполните проверку x это одинаково?? число
Ответить
Биология
Царство Прокариоты делится на Подцарства : а)Архебактерии Б )Настоящие бактерии в)Оксифотобактерии Г) ВИРУСЫ
Ответить
Обществознание
Какие формы правления существовали в России в следующие годы: 1990 1910 1930 1960 1990 2000 2015
Ответить
История
5 класс история перескажите библейскиепередания о Самсоне и Далиле о Довиде и Гол??афе . что этих переданиях кажется вам сказочним а что достоверным?
Ответить