Составьте предложения из слов.
Немецкий язык
Составьте предложения из слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Die Katze Mathilde oft läuft weg. 2.Mein Vater ist sehr freundlich und intelligent. 3.- 4.Habe ich deinen Brief leider nicht noch bekommen. 5. Ein paar Blümentöpfe stehen auch in meinem Zimmer. Извини что не смогла решить3 предложение
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