Составьте предложения со словом бык
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Составьте предложения со словом бык
Ответ(ы):
Гость:
У нас в деревне у бабушки живёт бык Петя
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