Составьте уравнения реакций с помощью которых образуется уксусный альдегид из ацетилена
Химия
Составьте уравнения реакций с помощью которых образуется уксусный альдегид из ацетилена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2Н2+Н2О=СН3-С=О-Н реакция кучерова.
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