Спортсмен должен пробежать 100м.он уже пробежал 52м.сколько метров ему осталось про??ежать?
Математика
Спортсмен должен пробежать 100м.он уже пробежал 52м.сколько метров ему осталось про??ежать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-52=48(м) Ответ:48м.осталось пробежать спортсмену
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