Спортсмен пробегает дистанцию в 60 м за 9,4 секунды. С какой скоростью он бежит?
Физика
Спортсмен пробегает дистанцию в 60 м за 9,4 секунды. С какой скоростью он бежит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/9,4 = 6,38 метров в секунду
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