Сравнение русской и европейской деревни времен 16 века

История
Сравнение русской и европейской деревни времен 16 века
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начиная с 16 века в России господствовала система трехполья и система подсечно-огневой обработки. Что касается схожести, система трехполья также существовала и активно использовалась в Европе. Однако, подсечно-огневая система не использовалась (главное отличие) так же как и система переложная и залежная (В России примерно 48-54%) Что касается уровня жизни, в России это время правление Ивана Грозного, страна в упадке, смертность просто достигла невероятных высот. Соответственно уровень жизни в деревне довольно плохой. В Европе ситуация была немногим лучше, время географических открытий, однако уровень жизни в деревне был невелик, но всяко лучше чем в России.
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