СРАВНИ СЛОГИ В СЛОВЕ БАРАН.ИЗ КАКИХ ЗВУКОВ ОНИ СОСТОЯТ?
Русский язык
СРАВНИ СЛОГИ В СЛОВЕ БАРАН.ИЗ КАКИХ ЗВУКОВ ОНИ СОСТОЯТ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ба-слог из звуков б и а состоит,б-согласный,звонкий,парный,твёрдый,а-гласный,безударный ран-слог состоит из 3 звуков р-согласн,твёрд,звонк,непарн,а-гласн ударн,н-согл,звонк,твёрд,непарн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Вибери речення у якому виділене слово є прислівником. А Завжди буди щедрим на добре слово. Б Яблуко було соковите й добре на смак. В Ми добре...
Математика
Русский язык
Беларуская мова