СРАВНИ СЛОГИ В СЛОВЕ БАРАН.ИЗ КАКИХ ЗВУКОВ ОНИ СОСТОЯТ?

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Ба-слог из звуков б и а состоит,б-согласный,звонкий,парный,твёрдый,а-гласный,безударный ран-слог состоит из 3 звуков р-согласн,твёрд,звонк,непарн,а-гласн ударн,н-согл,звонк,твёрд,непарн