СРАВНИ СЛОГИ В СЛОВЕ БАРАН.ИЗ КАКИХ ЗВУКОВ ОНИ СОСТОЯТ?

Русский язык
СРАВНИ СЛОГИ В СЛОВЕ БАРАН.ИЗ КАКИХ ЗВУКОВ ОНИ СОСТОЯТ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ба-слог из звуков б и а состоит,б-согласный,звонкий,парный,твёрдый,а-гласный,безударный ран-слог состоит из 3 звуков р-согласн,твёрд,звонк,непарн,а-гласн ударн,н-согл,звонк,твёрд,непарн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Лингвистическая сказка о имени существительном!!! Очень нужно!!! НЕМНОГО!!
Ответить
Українська мова
Вибери речення у якому виділене слово є прислівником. А Завжди буди щедрим на добре слово. Б Яблуко було соковите й добре на смак. В Ми добре...
Ответить
Математика
ВЫЧИСЛИ ТРИ СЕДЬМЫХ ОТ КАЖДОЙ ИЗ СЛЕДУЩИХ величин 49 т, 147 л, 294кв.м, 301 куб,см
Ответить
Русский язык
Сочинить стихотворение по рифме: ......погода; ......работа; ......каждый раз; ......рассказ
Ответить
Беларуская мова
Па саставу слова расказваюць
Ответить