Сравнить форму шляпки, окраску шляпки и размер ножки мухомора и рыжика
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Сравнить форму шляпки, окраску шляпки и размер ножки мухомора и рыжика
Ответ(ы):
Гость:
Мухомор-несъедобный гриб, белая ножка с „юбочкой”, красная шляпка с белыми точками. Рыжик-съедобный гриб, рыжего цвета за это его и назвали рыжиком.
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