Сравните 8 байт и 80 бит 6,4кб и 36705мбайт 1,9мбайт и 2,4 мбит 2,8мбайт и 0,4гбайт

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8 байт меньше чем 80 бит(8 байт = 64 бит) 6,4 Кбайт меньше чем 36705 Мбайт (1 Мб = 1024 Кбайт) 2,8 Мбайт меньше чем 0,4 Гб( 1 Гб = 1024 Мбайт)