Условия образования циклона и антициклона?
География
Условия образования циклона и антициклона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Циклоны - это плоские восходящие вихры с низким давлением в центре, а антициклоны - нисходящие вихры с высоким давлением в центре. Пути циклонов чаще всего проходят по северным районам России, а антициклонов - по южным районам. При движении с западным переносом на восток циклоны отклоняются к северу, а антициклоны - к югу. На Дальнем Востоке они перемещаются в соответствии с направлением муссонов.
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