СРОЧНО!!!! Чьи интересы-помещиков или крестьян-соблюдались в большей степени?
История
СРОЧНО!!!! Чьи интересы-помещиков или крестьян-соблюдались в большей степени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помещиков, конечно. Ведь у них сословие тыры-пыры
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