СРОЧНО!!!! Чьи интересы-помещиков или крестьян-соблюдались в большей степени?

История
СРОЧНО!!!! Чьи интересы-помещиков или крестьян-соблюдались в большей степени?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помещиков, конечно. Ведь у них сословие тыры-пыры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ответьте на задания....................................
Ответить
Математика
Найдите значение выражения: 977 × 49 + 23 × 49 - 999 × 49
Ответить
Геометрия
В шаре на растояние 3 см от центра проведено сечения, радиуса которого 4 см. Найти S ??оответствующий сферы.
Ответить
Русский язык
Отгадай загадки обозначить число глаголов 1)Весной веселит,летомхолодит,Осенью п??тает,зимой согревает(........)2)Ветки носят ,глину роют ,На реке ...
Ответить
Русский язык
Какие имена прилагательные являются проверочными словами? Мягко-мягкий темно-тёмный известный-весть звонок-звонкий
Ответить