Срочно помогите написать сочинение на тему: Маша Троекурова Пушкинский идеал жен??ины

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Одной из важных сюжетных линий романа являет­ся история взаимоотношений Владимира Дубровско­го и Маши Троекуровой. В судьбах этих героев много общего. Они оба рано потеряли матерей и были лишены достаточной родительской ласки и тепла. Один воспитывался вдали от дома, другая жила при отце, но, избегая проявлений его горячего и непредсказуемого нрава, предпочитала уединяться с книгами, нежели открывать свои чувства родителю. Владимир знал Машу еще ребенком, и она «тогда уже обещала быть красавицей» . Направляясь по зову старой Егоровны к больному отцу, Дубровский-млад­ший вновь увидел Машу и полюбил. Эта любовь взяла верх над ненавистью и жаждой мести. И несмотря на то, что отец Маши, Кирила Петрович, был первым врагом Владимира, виновником всех его несчастий, благородный разбойник отказывается от налетов на Покровское. Дубровский является в дом Троекурова под видом молодого учителя, француза Дефоржа, который поначалу не возбуждает никакого интереса у Марьи Кириловны. Дерзкая забава отца помогла Маше увидеть в Дефорже мужественного и смелого человека. Оставшись наедине с медведем, Владимир нисколько не растерялся, он выхватил пистолет и выстрелил в ухо голодному зверю. Свой неожиданный для всех поступок «француз» объяснил тем, что «не намерен терпеть обиду» . Это по-настоящему потрясло Машу. Именно о таком герое грезила она после чтения французских романов. Все надежды уговорить алчного отца и самого Верейского отказаться от свадьбы оказались напрасными. Слезы и мольбы Маши никого не тронули, и в отчаянии она стала искать помощи Дубровского. Помощь пришла, но поздно. Венчание свершилось, и на слова Владимира о свободе Марья Кириловна от­ветила, что не может нарушить клятвы, данной перед богом. И это пушкинский идеал женщины — верная и преданная, вопреки всем и вся. Поступок Маши поражает своей высокой нравственностью, цельностью характера и мужеством. Жаль Владимира, жаль Машу, но все же читатель испытывает в финале романа какое-то светлое чувство, и вызвано оно решительностью и бескомпромиссностью юной девушки.