Срочно!!!! Пожалуйстааа!!! Бригада шахтёров должна была добывать по плану 1.106 т угл?? в сутки, а добывала 1.200 т. Сколько тон угля она добудет сверх плана за 3 месяца, если в месяце 24 рабочих дня? С крат. Условием
Математика
Срочно!!!! Пожалуйстааа!!! Бригада шахтёров должна была добывать по плану 1.106 т угл?? в сутки, а добывала 1.200 т. Сколько тон угля она добудет сверх плана за 3 месяца, если в месяце 24 рабочих дня? С крат. Условием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.200-1.106=94 т 24*3=72 дня 72*94=6768 т
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