Срочно!!!! Пожалуйстааа!!! Бригада шахтёров должна была добывать по плану 1.106 т угл?? в сутки, а добывала 1.200 т. Сколько тон угля она добудет сверх плана за 3 месяца, если в месяце 24 рабочих дня? С крат. Условием

Математика

Срочно!!!! Пожалуйстааа!!! Бригада шахтёров должна была добывать по плану 1.106 т угл?? в сутки, а добывала 1.200 т. Сколько тон угля она добудет сверх плана за 3 месяца, если в месяце 24 рабочих дня? С крат. Условием

Автор: Гость