В какой федеральный округ входит город Нижний Новгород. 1) Северо-Западный федеральный округ 2) Центральный федеральный округ 3) Приволжский федеральный округ 4) Северо-Кавказский федеральный округ 5) Сибирский федеральный округ
Окружающий мир
В какой федеральный округ входит город Нижний Новгород. 1) Северо-Западный федеральный округ 2) Центральный федеральный округ 3) Приволжский федеральный округ 4) Северо-Кавказский федеральный округ 5) Сибирский федеральный округ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Приволжско федеральном округе
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