суффикс в слове играют

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суффикс в слове играют
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Играют - суффикс "ют" изначальное слово - игра
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