Анализ стихотворения "Три пальмы" М. Ю. Лермонтова (кратко).

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Время создания: стихотворение написано в 1839 году. Тема: "Три пальмы" - философское произведение. В нём поднимается вопрос о том, нужно ли покорно подчиняться судьбе или следует бороться с ней. Главная мысль (идея): Смысл есть в каждом существовании, вот только замысел Всевышнего нам неведом. Стихотворение начинается с яркой пейзажной зарисовки, наполненной красками (под сенью зелёных ветвей, под кущей зелёной, роскошные листы), звуками (слышим журчанье "звучного ручья"), осязательными ощущениями (холодная волна родника, знойные лучи). Прилагательные противопоставлены друг другу - жар лучей уравновешивается прохладой родника.