В каких городах Российской империи существовали университеты? Расскажите о самом крупном из них.
История
В каких городах Российской империи существовали университеты? Расскажите о самом крупном из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый крупный - Московский. Еще были Санкт-Петербургский, Казанский, Киевский, Варшавский, Харьковский, Новороссийский (Одесса) , Саратовский, Пермский. Дерптский (Эстония, город Тарту)
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