Срочно!!!!!! признаки ненормальной работы электробытовых приборов (з признака)

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Первый признак ненормальной работы электробытовых приборов - запах горелой резины или пластика, чрезмерный нагрев отдельных частей или прибора в целом, искрение. Обнаружив эти признаки, сразу выключите прибор, осторожно вытащив из розетки провод, или срочно обратитесь к взрослым.