Срочно. Задача по химии!
Химия
Срочно. Задача по химии!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x 0,25 2CnH₂n+₁OH + 2Na -----> 2CnH₂n+₁ONa + H2 2 1 n(H2)=5,6/22,4=0,25 моль По УХР : x/2=0,25/1 x=0,25*2=0,5 моль M(CnH₂n+₁OH)=m/n=23/0,5=46 г/моль
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