Страны и примеры заповедников и национальных парков

Гость: Гость:

В России: Государственный природный заповедник "Денежкин камень" (Северный Урал ), Национальный парк "Угра" ( Калужская область ). В Англии: Заповедник "Шервудский лес", Национальный парк "Сноудония". В Германии: Национальный парк "Мейсен", заповедник "Люнебургская пустошь". Во Франции: Национальный парк "Меркантур", заповедник "Камарг".