Сумма двух углов,образованных при пересечении двух прямых, равна 74 градусам. Найд??те все неразвернутые углы С Помощью транспортира начертите угол,равный 128 градусам , и проведите биссектрису одного из смежных сним углов П...
Геометрия
Сумма двух углов,образованных при пересечении двух прямых, равна 74 градусам. Найд??те все неразвернутые углы С Помощью транспортира начертите угол,равный 128 градусам , и проведите биссектрису одного из смежных сним углов Помогите пожалуйста)))))))))))))))))))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-128=угол12 12+74=угол86
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