Сумма двух углов,образованных при пересечении двух прямых, равна 74 градусам. Найд??те все неразвернутые углы С Помощью транспортира начертите угол,равный 128 градусам , и проведите биссектрису одного из смежных сним углов П...

Геометрия

Сумма двух углов,образованных при пересечении двух прямых, равна 74 градусам. Найд??те все неразвернутые углы С Помощью транспортира начертите угол,равный 128 градусам , и проведите биссектрису одного из смежных сним углов Помогите пожалуйста)))))))))))))))))))))))))

Автор: Гость