Сущетвует заболевание при котором не выделяется соляная кислота
Биология
Сущетвует заболевание при котором не выделяется соляная кислота
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Гость:
Существует, например ахилический гастрит
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