Сущиствительное и прилагательное что это такое?
Русский язык
Сущиствительное и прилагательное что это такое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное-это часть речи которое отвечает на вопросы кто, что. Прилагательное-это часть речи которое отвечает на вопросы какая,какое,какой.
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