Только ли о счастье и мечте говорится в ,,алых паруса,,

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Каждый человек мечтает о своём счастье, хочет создать для себя волшебный мир, сказку. В произведении "Алые Паруса" рассказывается о девушке, которая ждала своё счастье и была вознаграждена. Мать у Ассоль умерла, а девушка жила с отцом. Её отец раньше был матросом, а когда вернулся, стал делать деревянные игрушки. Однажды Ассоль пошла в магазин, чтобы отдать игрушки отца продавцу, и заметила в корзине очень красивый кораблик с алыми парусами. Девушка опустила его на воду, и, вдруг, кораблик подхватило течение и понесло вперёд. Ассоль помчалась за корабликом. Игрушка привела девушку к одному человеку, который представился волшебником. Он предсказал ей, что однажды к берегу Каперны приплывёт красивый корабль с алыми парусами, на котором будет плыть прекрасный принц. Принц возьмёт её с собой на корабль и увезёт навсегда в прекрасную страну. Ассоль была мечтательной девушкой и поверила в это предсказание. С тех пор в городе её стали считать сумасшедшей. Но, Ассоль было всё равно: она жила этой мечтой. Девушка очень верила в то, что однажды за ней приплывёт принц на корабле под алыми парусами. В то же время, далеко от Ассоль жил Артур Грей. Он родился в богатой обеспеченной семье и мог бы жить спокойной жизнью, но Грей искал приключений и, однажды, сбежал из дома и устроился юнгой на корабль. Артур очень старался, практиковался и через определённый срок он из юнги стал капитаном своего собственного корабля. Однажды, он поехал со своим матросом на рыбалку. Грей там увидел спящую девушку. Она ему очень понравилась. Он снял со своего пальца самый дорогой красивый перстень и одел ей на палец. Затем, Артур отправился вместе с матросом в ближайший трактир. Там он узнал об Ассоль и предсказании. Ему захотелось его исполнить. В этой прекрасной сказке, как и во многих других, счастливый конец: Грей приплыл к Ассоль под алыми парусами, посадил её на корабль, и они уплыли навсегда в прекрасную страну. Суть этого произведения в том, что если очень верить и приложить усилия, то мечты сбудутся. Каждый человек творец своего счастья и, вся дальнейшая судьба, в его руках.