Используя приведенный ниже алгоритм анализа конфликта, рассмотри любой конфликт на примере художественного произведения (например, «Федорино горе» К.И. Чуковского) 1.Кто конфликтует (участники)? 2.Объект притязаний (из-за чего ...
Обществознание
Используя приведенный ниже алгоритм анализа конфликта, рассмотри любой конфликт на примере художественного произведения (например, «Федорино горе» К.И. Чуковского) 1.Кто конфликтует (участники)? 2.Объект притязаний (из-за чего возник конфликт). 3.Внешняя позиция участников (как объясняют окружающим и самим себе причины конфликта). 4. Внутренняя позиция участников (чего опасаются, какие истинные причины стоят за конфликтом). 5.Изменения в процессе развития отношений (появились ли новые участники, возникли ли конфликты в лагерях единомышленников, изменилось ли понимание конфликта). 6.Выбранный способ разрешения конфликта (чем все закончилось). 7.Оценка выбранного сторонами способа разрешения конфликта (что думают и чувствуют по этому поводу сами участники конфликта).
Ответ(ы):
Гость:
1. Первая сторона конфликта: Федора,вторая- ее посуда. 2. Неподобающие условия содержания и ухода за посудой 3. Посуда заявляет,что не согласна более терпеть неисполнительности Федоры и уходит 4. Федора опасается потери своей посуды,а посуда то,что больше не нужна прошлой хозяйке,и что конфликт может не найти конца. 5. Нет 6. Федора решает удовлетворить требования посуды,а посуда вернуться,по условию того,что Федора выполнит свои обязательства ради взаимной выгоды сторон. 7. Федора получила обратно свою посуду и может использовать ее по назначению,а посуда получила регулярный уход и хорошие условия содержания.
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