Используя приведенный ниже алгоритм анализа конфликта, рассмотри любой конфликт на примере художественного произведения (например, «Федорино горе» К.И. Чуковского) 1.Кто конфликтует (участники)? 2.Объект притязаний (из-за чего ...

Обществознание

Используя приведенный ниже алгоритм анализа конфликта, рассмотри любой конфликт на примере художественного произведения (например, «Федорино горе» К.И. Чуковского) 1.Кто конфликтует (участники)? 2.Объект притязаний (из-за чего возник конфликт). 3.Внешняя позиция участников (как объясняют окружающим и самим себе причины конфликта). 4. Внутренняя позиция участников (чего опасаются, какие истинные причины стоят за конфликтом). 5.Изменения в процессе развития отношений (появились ли новые участники, возникли ли конфликты в лагерях единомышленников, изменилось ли понимание конфликта). 6.Выбранный способ разрешения конфликта (чем все закончилось). 7.Оценка выбранного сторонами способа разрешения конфликта (что думают и чувствуют по этому поводу сами участники конфликта).

Автор: Гость