У девочки есть одна сестра а братьев вдвое больше чем сестер сколько всего детей в семье номер 5
Математика
У девочки есть одна сестра а братьев вдвое больше чем сестер сколько всего детей в семье номер 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 6 детей 2 сестры и 4 брата.
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