У какого растения цветы собраны в соцветия: клевер, мак, тюльпан, ромашка
Окружающий мир
У какого растения цветы собраны в соцветия: клевер, мак, тюльпан, ромашка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клевер ......................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разделите фразеологизмы на две группы: а) пришедшие из русского фольклора, б) приш??дшие из русской литературы. Живая вода, красная девица, у разби...
Химия
Перепишите приведенные ниже схемы реакций,вместо знаков вопросов напишите форму??ы соответствующих веществ,расставьте коэффициенты и поясните,к как...