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У какого верблюда три горба?
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У какого верблюда три горба?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 горба у беременного верблюда(это загадка)
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