У моего папы три брата и две сестры.Сколько братьев и сёстр у его сестры ольги?
Математика
У моего папы три брата и две сестры.Сколько братьев и сёстр у его сестры ольги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 брата и одна сестра.
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