Угловой коэффициент прямой 6x-2y+1=0 равен:

Геометрия
Угловой коэффициент прямой 6x-2y+1=0 равен:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=kx+b 6x-2y+1=0 2y=6x+1|:2, y=3x+1/2 k=3
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