Углы ABC и DBC составляют развёрнутый угол. Определите вид угла DBC,если угол ABC:lt;br /gt; 1)острыйlt;br /gt; 2)прямойlt;br /gt; 3)тупой
Математика
Углы ABC и DBC составляют развёрнутый угол. Определите вид угла DBC,если угол ABC:lt;br /gt; 1)острыйlt;br /gt; 2)прямойlt;br /gt; 3)тупой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подсказка:развернутый угол =180 градусам. Мне кажется что это под цифрой 2) прямой.
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